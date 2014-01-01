مسؤولون أمريكيون: التدخل التركي المحتمل في سوريا قد يهدد قواتنا

جهينة نيوز:

أكدت مصادر أمريكية مسؤولة، في تصريحات لـCNN، الجمعة، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب إذا ما كانت قوات الجيش التركي ستشن عملية عسكرية في شمال الأراضي السورية، وهي الخطوة التي ترى واشنطن أنها ستضعف الحرب على تنظيم "داعش" وتثير الفوضى في العلاقات بين أمريكا وتركيا.

وقصفت قوات المدفعية التركية بكثافة، في وقت سابق، مواقع مقاتلين أكراد في مدينة عفرين السورية عبر الحدود، بعد تهديدات بشن عملية عسكرية شاملة داخل الأراضي السورية، إثر إعلان الولايات المتحدة عن تدريب قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل أغلبها من مقاتلين أكراد تصنفهم تركيا كـ"إرهابيين" بينما دعمتهم أمريكا في مواجهة "داعش". واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بإنشاء "جيش من الإرهابيين" على الحدود التركية.

وأعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانكلي أن العملية "بدأت بالفعل". وأضاف، في مقابلة مع قناة "إيه خبر": "ما يمكننا أن نقوله هو أن هذه العملية ستنفذ، والمنطقة ستتطهر من الإرهابيين، يمكن أن يكون ذلك اليوم أو غدا". وتابع بالقول إنه "ستتم إزالة كافة خطوط الإرهاب شمالي سوريا، ولا يوجد خيار آخر".

وأكد مصدر عسكري أمريكي، في تصريحات لـCNN، أنه تم رصد أكثر من 50 مركبة عسكرية بينها دبابات ومدفعية وقاذفات صواريخ وناقلات كبيرة على الحدود التركية السورية. وكانت وسائل إعلام تركية رسمية تحدثت عن حشد القوات على الحدود.

وقال مسؤول أمريكي، لـCNN، إن احتمالية عبور القوات التركية للحدود السورية أمر يثير قلق الولايات المتحدة بشدة وموضوع رئيسي نراقبه عن كثب. وأضاف المسؤول أن أحد الأسئلة الرئيسية هو ما الذي ستفعله روسيا، إذ كان الجيش الروسي قد نشر قواته في عفرين ولكن هناك أنباء غير مؤكدة أنه سحبها قبل التدخل التركي المحتمل. وأضاف المصدر أن يوجد قلق أيضا من أن التدخل التركي قد يكون له ردة فعل عكسية داخل تركيا ويثير الانفصاليين الأكراد.

كما كشف مصدران بالجيش الأمريكي، في تصريحات لـCNN، أن القوات الأمريكية قد تكون معرضة للخطر، إذ هددت تركيا أيضا بمهاجمة مدينة منبج، حيث تقوم القوات الأمريكية بدوريات مراقبة في هذه المنطقة. وأضاف المسؤولان أن مهمة هذه القوات الأمريكية هي منع الاشتباكات ولكنها رغم ذلك تتعرض بشكل متكرر لإطلاق نار من مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

وأشار مسؤول أمريكي إلى وجود قلق آخر بشأن المجال الجوي السوري، إذ هدد النظام السوري بالرد على التدخل التركي المحتمل، قائلا إن "قوات الدفاع الجوي السورية استعادت قوتها الكاملة وهي جاهزة لتدمير الأهداف الجوية التركية في سماء سوريا"، وحذر المسؤول من أنه في حال حدوث ذلك فإنه قد يؤدي إلى صراع أكبر بين النظام السوري وتركيا التي تعد أحد حلفاء أمريكا في حلف "الناتو".

المصدر CNN