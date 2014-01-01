ركاب طائرة ماليزية يعيشون "لحظات من الجحيم"

جهينة نيوز:

عاش ركاب طائرة ماليزية فترة عصيبة وصفها بعضهم بأنها "لحظات من الجحيم"، عندما أصاب عطل احد محركات الطائرة وكاد يهوي بها.

وأوردت صحيفة "غارديان" البريطانية الجمعة، أن الرحلة MH122 التابعة للخطوط الجوية الماليزية أقلعت من مطار سيدني في أستراليا الخميس، في اتجاه العاصمة الماليزية كوالالمبور وعلى متنها 224 مسافراً.

لكن رحلة الطائرة لم تتم كما كان مقرراً لها، إذ بدأت تصدر أصواتاً عالية وتهتز بعنف شديد، وهي على ارتفاع 11 ألف قدم، ما ترك المسافرين يرتعبون خوفاً، وفي أذهانهم الطائرة الماليزية المفقودة عام 2014.

وأفاد مسافرون في شهاداتهم، بأنّهم سمعوا أصوات فرقعة مزعجة ارتفعت حدتها مع مرور الوقت، مشيرين إلى أن الطيار اضطر إلى "إغلاق أحد المحركات" الذي أصابه خلل فيما يبدو.

وذكر أحدهم في تعليق على "فايسبوك": "كنت أعتقد أن هذا لن يحدث، وإن حدث ففي الأفلام فقط. محرك الطائرة كان معطلاً لـ 4 ساعات".

وفي تعليق آخر، كتب احدهم: "سمعت أصواتاً مزعجة للغاية من الجانب الأيمن للطائرة. كانت رحلة مثل الجحيم".

وأجبرت الطائرة على الهبوط الاضطراري في مطار ألسي سبرينغز وسط أستراليا، وكان الهبوط عنيفاً، ما أضاف رعباً على الرعب الذي عاشه المسافرون في الجو.

من جانبها، اكدت الخطوط الماليزية ان أولوياتها سلامة الركاب، مشيرةً إلى أنها ستكشف أسباب العطل الفني الذي أصاب أحد محركات الطائرة.