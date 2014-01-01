"فيفا" يحذر الاتحاد الجزائري!

جهينة نيوز:

حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"الاتحاد الجزائري، بحظر نشاطاته في حال عدم تسوية بعض القضايا الخلافية بين بعض الأندية المحلية ولاعبيها السابقين من الأجانب.

وكشف رئيس نادي اتحاد بلعباس قدور بن عياد، أن إدارة النادي تلقت أمس الأول، مراسلة من الاتحاد الدولي، تطالبه بضرورة تسوية الشكوى التي تقدم بها لاعبه السابق جيسي مايلي من هولندا.

وأكد بن عياد، أن مراسلة فيفا تحدثت عن خصم 6 نقاط من رصيد اتحاد بلعباس، في حال عدم تسديد رواتب اللاعب بالنقد الأجنبي، وأن المراسلة تفيد أيضاً بأن الاتحاد الجزائري سيتعرض لعقوبة الإيقاف في حال عدم الامتثال لقراره.

وأوضح بن عياد في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن اللاعب جيسي مايلي، الذي لعب في صفوف اتحاد بلعباس في موسم 2014 / 2015، تلقى راتبه كاملاً لكن بالدينار الجزائري، مثلما ينص عليه أحد بنود العقد الذي كان يربط الطرفين، كما أكد أن قضية جيس مايلي تشبه قضية لاعب الفريق السابق ديو مارسي من الكونغو.

وأشار بن عياد، إلى أن إدارة اتحاد بلعباس تملك كل الإثباتات التي تؤكد تنفيذ كل التزاماتها تجاه اللاعب المذكور، وأنها ستودع ملفاً كاملاً بعد غد الأحد، على مستوى الاتحاد الجزائري الذي سيقوم بمراسلة فيفا.

من جهته، أكد رئيس رابطة دوري المحترفين، محفوظ قرباج، أن فيفا وجه نفس المراسلة إلى نادي شباب بلوزداد، في قضية خلافه مع لاعبه السابق الكاميروني غيل نغومو، لافتاً أن هذا اللاعب تلقى مستحقاته المالية بالعملة الجزائرية مثلما ينص عليه القانون.

ودعا قرباج، الاتحاد الجزائري إلى التحرك لفعل شيء ما أمام هذه "الاتهامات الباطلة"، رغم تأكيده على إلزامية تطبيق قرارات الاتحاد الدولي.