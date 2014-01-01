السيسي.. إصابة أكثر من 12 ألف عنصر أمن بأعمال عنف منذ 2014

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما يزيد على 12 ألفا من قوات الأمن أصيبوا في أعمال عنف منذ منتصف عام 2014.

ولم يذكر السيسي الذي كان يتحدث في اجتماع بالقاهرة عدد قتلى المواجهات مع المتشددين، وتقول مصادر أمنية إنهم بالمئات.

وقال السيسي الذي بدأت رئاسته في منتصف 2014 "بقى لنا ثلاث سنوات ونصف بنقاتل... عدد المصابين أكتر من 12000 إلى 13000".

ويمثل المتشددون الذين ينشطون يشكل أساسي في محافظة شمال سيناء تحديا أمنيا لأكبر الدول العربية سكانا.

وقالت مصادر أمنية إن ضابطين وعشرة مجندين أصيبوا اليوم الجمعة في انفجارين غربي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.