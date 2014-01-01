الفيلبين تعلق إرسال العمال إلى الكويت

جهينة نيوز:

أعلن وزير العمل الفلبيني، أن بلاده علقت إرسال العمال إلى الكويت، بعد يوم من شكوى رئيس البلاد من انتهاكات قال إن عاملات الخدمة المنزلية يعانينها وأدت إلى انتحار عدد منهن.

وقال الوزير سيلفستر بيلو إن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق "انتظارا لتحقيق في أسباب وفاة نحو 6 أو 7 عاملات فلبينيات في الخارج"، دون أن يشير إلى حالات بعينها أو يذكر إطارا زمنيا للوفيات.

وهناك أكثر من 250 ألف فلبيني في الكويت وفقا لتقديرات وزارة الخارجية الفلبينية، يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية.

والخميس قال الرئيس رودريغو دوتيرتي، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفلبينيين في الخارج، إنه يفكر في منع العمال من الذهاب إلى الكويت لأن الفلبين في الآونة الأخيرة "فقدت 4 نساء" هناك، مشيرا إلى عاملات بالخدمة المنزلية قال إنهن تعرضن لانتهاكات وانتحرن.

وقال إنه على علم بالكثير من حالات الانتهاك التي تعرضت لها فلبينيات في الكويت، وإنه يريد بحث المسألة مع الحكومة الكويتية و"نقل الحقيقة وإبلاغهم بأن هذا لم يعد مقبولا".