فيفا يناقش نتائج الاستخدام التجريبي لتقنية حكم الفيديو المساعد

جهينة نيوز:

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم، في اجتماعه السنوي، الإثنين المقبل، نتائج الاستخدام التجريبي لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وسيناقش اجتماع الإثنين المقبل، الذي سيقام في مقر الاتحاد الدولي بمدينة زيورخ، نتائج التقرير العلمي بخصوص تقنية حكم الفيديو المساعد، الذي أجرته جامعة لوفان البلجيكية.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي للعبة "وفقًا لتقييم كافة المعلومات التي كشف عنها، يمكن للمجلس تقديم توصيات للجمعية العامة السنوية، من أجل اتخاذ قرار نهائي سواء باستخدام تقنية حكم الفيديو أم لا".

وتابع البيان أن أجندة اجتماع الإثنين المقبل، تتضمن أيضًا تحديث بخصوص تجربة التبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية للمباريات، وكذلك استخدام المعدات الالكترونية وأجهزة الاتصال في المنطقة الفنية.