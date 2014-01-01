واشنطن.. التهديدات التركية في عفرين "مزعزعة للاستقرار"

جهينة نيوز:

ردت الولايات المتحدة، الجمعة، على التهديدات التركية ببدء عملية عسكرية في عفرين شمال سوريا، محذرة من أنها "تزعزع الاستقرار".

وقال ممثل الوزارة للصحفيين، "نحن لا نرى أن العملية العسكرية في عفرين، أو المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية شمال أو شمال شرق سوريا تساعد على تحقيق هدف الاستقرار الإقليمي". وأكد أن "التهديدات التركية تعتبر مزعزعة للاستقرار".

وفي هذا الجانب، قالت وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم، إن القوات التركية بدأت قصف عفرين منذ منتصف الليل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الوحدات الكردية قوله: "إن القوات التركية تقصف منطقة عفرين بكثافة منذ منتصف الليل".

وتابع المتحدث، أن "القوات التركية تقصف منطقة عفرين من تركيا وتستهدف قرى كردية"، مؤكدا أن "وحدات حماية الشعب سترد بأقوى شدة على أي هجوم على عفرين".