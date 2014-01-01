وفاة الداعية الوهابي سلمان العودة في الرياض

جهينة نيوز:

توفي مساء اليوم الداعية الوهابي سلمان العودة بأحد مستشفيات العاصمة الرياض وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، بعد أربعة أشهر من الحبس الإنفرادي. وأكدت وكالة الأناضول تدهورت حالته الصحية داخل السجن مما إستدعى نقله إلى إحدى المستشفى في العاصمة السعودية “الرياض” ليتوفى على أثرها مُعلنة السلطات السعودية أنه توفي بأزمة قلبية مفاجئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون، المقدم “عبدالله الحربي”، في اتصال هاتفي أن الشيخ سلمان العودة تعرض لأزمة قلبية، ما استدعى عرضه على طبيب السجن

وأشار الحربي إلى أن حالة الشيخ سلمان العودة استدعت نقله للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة في سيارة الإسعاف قبل وصوله إليها نتيجة توقف الدورة الدموية والتنفسية رغم محاوله اسعافه.