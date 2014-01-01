قطع "مفاجئ" في الكابل البحري يؤثر على خدمات الإنترنت في العراق

الجمعة, 19 كانون الثاني 2018 الساعة 18:05 | تكنولوجيا, إنترنت

قطع

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الجمعة، عن حدوث قطع "مفاجئ" في الكابل البحري (فالكون) مما اثر على خدمات الإنترنت في العراق.

وقال مدير اعلام الوزارة والمتحدث باسمها حازم محمد علي في بيان له اليوم ان "الكوادر الهندسية في الشركة العامة للاتصالات تتابع القطع الحاصل للكابل البحري ( فالكون ) والذي حدث يوم امس في البحر المتوسط".

وأوضح ان "شركة الاتصالات بانتظار اجابة الشركة الاجنبية ( ريلاينس ) المشغلة للكابل لمعرفة المدة التي ستستغرقها عملية إصلاح القطع واعادة خدمة الإنترنت بالشكل الطبيعي"

يذكر أن وزارة الاتصالات ومن خلال الشركة العامة للاتصالات تمتلك كابل بحري ( فالكون ) يصل الى العراق عن طريق الفاو لتزويد البلاد بسعات الإنترنت البحرية بعقد طويل الامد

ويمتد مسار هذا الكابل من الفاو الى الخليج ثم البحر الاحمر والى قناة السويس و البحر المتوسط ومنها إلى أوربا.


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