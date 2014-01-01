الجيش يواصل عملياته بريف حلب الجنوبي ويسيطر على قرية قيطل

جهينة نيوز:

تابع الجيش السوري عملياته على ما تبقى من أوكار وتجمعات لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بريف حلب الجنوبي وسيطر على قرية قيطل بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت عملياتها الدقيقة على بؤر وتحصينات الإرهابيين بريف حلب الجنوبي ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استعادة السيطرة على قرية قيطل بعد القضاء على آخر تجمعاتهم فيها.

ولفتت إلى أن عناصر الهندسة يعملون على تمشيط القرية وتفكيك المفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل العديد منهم وفرار من تبقى حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة فلولهم الفارة في المناطق المحيطة.

وبينت أن وحدات الجيش بسيطرتها على قرية قيطل الواقعة عند الحدود الإدارية بين حلب وأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي أصبحت على مشارف مطار أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.