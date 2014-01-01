نصر الله.. داعش لن يعود اذا لم يقدم له دعم اميركي

جهينة نيوز:

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الولايات المتحدة هي التي انشأت تنظيم داعش الارهابي

وقال نصرالله الجمعة في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني الذي اقامه حزب الله في ذكرى مرور اربعين يوما على وفاة “والد القائد الحاج عماد مغنية” الحاج فايز مغنية والذكرى السنوية لشهداء القنيطرة في سوريا ان “الاميركيين اعلنوا ان قواتهم باقية في العراق وسوريا مع انهم قالوا ان لا نية لديهم للبقاء هناك وهذا يدلل على النفاق الاميركي”، وتابع “هم يبحثون عن حجة للعودة الى العراق والمنطقة، هم أوجدوا داعش ليعودوا الى العراق وهم بحجة داعش يردون البقاء في العراق والمجيء الى سوريا والبقاء فيها”، وأكد ان “داعش لا تعود اذا لم يقدم لها الدعم الاميركي وعدم عودة داعش يتم بدون وجود اميركي لا في العراق ولا في سوريا وكل الحجج الاميركية تهدف للبقاء في سوراي العراق من باب داعش”.

واضاف نصر الله “نحن نرفض ان نصف الارهاب الاميركي بالارهاب المسيحي ولكن على المسيحيين ان يرفضوا هذا المصلح الذي يستخدمه دونالد ترامب بأن الارهاب اسلامي”، واوضح ان “ترامب يتعمد ذلك ليشوه صورة الاسلام ونبي الاسلام خاصة واليوم يعتدي على الدول الافريقية”، وتابع “الادارة الاميركية تواصل مساعيها لتصفية القضية الفلسطينية بعد قرار القدس وترامب يواصل الضغط على الدول العربية التي تواصل الضغط على الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية نتيجة مصالح ترتبط بالعروش والكراسي ليقبلوا بهذا الفتات المهين”، وشدد على ان “الرهان الحقيقي هو على الشعب الفلسطيني الذي يتحدى العدو في المظاهرات وصولا لما جرى في نابلس وجنين”، واضاف “نحن نرفض بشكل كامل للهيمنة الاميركية وللمشروع الصهيوني ودعمنا للشعب الفلسطيني ووقفونا لتحمل مسؤولياتنا”، وتابع “من دماء شهدائنا صنعنا الانتصارات وسنحمي وطننا ومقدساتنا ولن نتخلى عن هذه المسوؤلية مهما غلت التضحيات”.