المشنوق.. الاعلان عن عملية "لبنان الآمن" التي خدع بها تنظيم داعش

جهينة نيوز:

أعلن وزير الداخلية اللبناني عن نجاح عملية أمنية على أعلى مستوى تمكن من خلالها خدع تنظيم داعش الإرهابي.

وقال نهاد المشنوق إنه "من خلال تعاون بين جميع الأجهزة الأمنية تم إنجاز عملية "لبنان الآمن" بعد دراسة الخريطة الجديدة التي من الممكن أن يعتمدها تنظيم داعش الارهابي.

وأضاف: "وصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن أن تكون هناك خلايا نائمة لـ"داعش"الارهابي فقط، وإنما هناك قيادات من التنظيم في لبنان قد تقوم بتفجيرات على الأراضي اللبنانية".

وشرح المشنوق تفاصيل العملية بزراعة القيادي الارهابي أبو جعفر العراقي داخل جسم التنظيم دون علم داعش وتشغيله لـ5 أشهر لصالح الأجهزة الأمنية من دون علم التنظيم ما ساهم في كشف مخططات كثيرة".

وأضاف: "تأكدنا من وجود قيادة قائمة في لبنان لـ"داعش"الارهابي بعد القبض على العراقي.