تحذير من تطبيقات تجسس بإمكانها سرقة رسائل "واتس آب"

جهينة نيوز:

حذر خبراء تقنيون بأمن الإنترنت من تطبيقات تجسس متقدمة بإمكانها سرقة رسائل واتس آب من المستخدمين المستهدفين.

وبإمكان تلك التطبيقات التجسس "على نطاق واسع"، وتسجيل الصوت والفيديو والتقاط الصور، وكذلك قراءة الرسائل النصية وسجلات المكالمات، "دون إثارة الشكوك"، وفقا للخبراء.

وتحمل تطبيقات التجسس المتقدمة اسم “Skygofree”.

وبحسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "أندبندنت" يصفها مختبر “Kaspersky”، بأنها "إحدى البرامج المزروعة في الهواتف الأكثر تقدما"، التي لا يوجد لها مثيل، حيث تتضمن عددا من الميزات المتقدمة والفريدة، التي تمنح القراصنة إمكانية التحكم الكامل بالأجهزة المستهدفة عن بعد".

وأبرز ميزات تلك التطبيقات، القدرة على سرقة رسائل واتس آب، من خلال الاستفادة من ميزة “Accessibility Services، على أجهزة أندرويد، للحصول على المعلومات مباشرة من العناصر المعروضة على الشاشة.

وأوضح مختبر Kaspersky بالقول: "عند استلام أمر محدد، يمكن لبرامج التجسس تحميل أشياء خاصة للاستيلاء على معلومات حساسة من التطبيقات الخارجية، كما يوجد عناصر تستهدف واتس آب بشكل خاص".

ويمكن من خلال “Skygofree” التنصت على المحادثات المحيطة والضوضاء، عندما يدخل الهاتف المستهدف موقعا محددا عبر تفعيل الميكرفون وإرغامه على التسجيل، وهي ميزة لم يسبق رؤيتها، وفقا للخبراء.

كما اكتشف المختصون 48 من الأوامر المختلفة، التي يمكن تنفيذها من قبل القراصنة. ويقولون إن البرامج الخبيثة كانت نشطة منذ عام 2014، وأن الحملة ما تزال جارية، حيث نجحت في استهداف "عدة ضحايا" جميعهم في إيطاليا، وخاصة مستخدمي أندرويد وويندوز.