ميناء اللاذقية يعود للعمل بعد اغلاقه يوم امس بسبب الاحوال الجوية

جهينة نيوز:

بعد اغلاقه يوم امس بسبب الاحوال الحوية عاد ميناء اللاذقية للعمل بعد إغلاقه بوجه الملاحة البحرية.

ونقلت وكالة سانا عن مدير الموانىء العميد أكرم ابراهيم قوله : “نظرا لانحسار شدة سرعة الرياح الناجمة عن المنخفض الجوي تمت إعادة الملاحة البحرية إلى ميناء اللاذقية”.

وأغلقت أمس جميع الموانىء السورية بوجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

ولا يزال ميناء طرطوس ومصب النفط ومرفأ جزيرة أرواد وميناء بانياس والموانىء الصغيرة مغلقة نتيجة استمرار فعالية المنخفض الجوي.

وشهدت محافظة اللاذقية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية كان أغزرها 92 مم في المزيرعة و 88،3 مم في القرداحة.