مع تعافي الانتاج الأمريكي.. أسعار النفط تهبط أكثر من 1%

جهينة نيوز:

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم الجمعة بعدما بدد تعافي إنتاج الولايات المتحدة أثر استمرار انخفاض مخزونات الخام وفاق ذلك الأثر.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 68.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش بانخفاض قدره 66 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمئة، عن سعر التسوية السابقة. وسجلت العقود يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2014 عند 70.37 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.23 دولار للبرميل بانخفاض قدره 72 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وكان الخام بلغ مستوى الذروة المسجل في ديسمبر كانون الأول 2014 عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.

وقال تجار إن انخفاض الأسعار حدث بسبب تعافي إنتاج الخام في الولايات المتحدة بعد هبوط في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض متوقع في الطلب.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الخام الأمريكي بلغ 9.75 مليون برميل يوميا في 12 يناير كانون الثاني. وكان الإنتاج هبط إلى 9.49 مليون برميل يوميا في بداية العام لأسباب أبرزها موجة الطقس السيء التي أدت إلى توقف بعض الإمدادات.

ويتوقع معظم المحللين أن يتجاوز حجم إنتاج الولايات المتحدة حاجز العشرة ملايين برميل يوميا قريبا.

المصدر: رويترز