ايطاليا.. تحقق حول إهمال “آبل” و”سامسونغ” للهواتف القديمة

جهينة نيوز:

تنظر هيئة مكافحة الاحتكار في إيطاليا اتهامات بأن شركتي آبل الأمريكية وسامسونغ الكورية الجنوبية تقومان سرا بإهمال الهواتف القديمة لدفع المستهلكين لشراء أجهزة جديدة.

وتتهم جماعات حماية المستهلك في أنحاء العالم عملاقي التكنولوجيا بما يطلق عليه “التقادم المخطط” أو عرقلة أداء منتجاتهما القديمة عبر تحديثات للبرامج.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار “أيه جي سي إم” إنها فتحت ملفين منفصلين للتحقق من وجود “ممارسة تجارية غير عادلة” من جانب الشركتين، عقب شكاوى من مستهلكين وتحقيق أولي أجرته مكاتب خاصة بها.

ويمكن أن تؤدي خطوة الهيئة الإيطالية إلى تغريم آبل وسامسونغ

كانت آبل قد اعتذرت الشهر الماضي عن إبطائها عمدا بعض طرازات القديمة من جهازها آيفون عبر تحديثات لنظام التشغيل، لكنها قالت إنها فعلت ذلك من أجل إطالة عمر البطارية وليس لإجبار المستهلكين على تغيير أجهزتهم الجديدة بالقديمة