مادورو يؤكد اعتراف فنزويلا بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين

جهينة نيوز:

نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رسالة دعم وتضامن الى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ، مؤكداً أن بلاده تعترف بالقدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، مستنكراً السياسات الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية.

وأكد مادورو أن فنزويلا ودول حركة عدم الانحياز التي تترأسها حالياً والتي من المرتقب أن تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري، يقفون بجانب الحكومة الفلسطينية وشعبها على جميع الأصعدة.

وأنهى المالكي زيارة رسمية الى جمهورية فنزويلا استمرت لمدة يومين، بدعوة مباشرة من رئيس الجمهورية نيكولاس مادورو، بهدف تأكيد فنزويلا على دعمها وتضامنها مع القيادة الفلسطينية وشعبها في وجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، والتعبير عن استعداد فنزويلا الكامل لدعم التحركات التي تنوي القيادة الفلسطينية اتخاذها في هذه المرحلة.