"بيان ادانة واستنكار الغزو الأمريكي لسوريا" بقلم : عادل رضا

جهينة نيوز:

نرفض اعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تواجد قواتها المسلحة علي الارض السورية بدون أذن أو قرار أو اتفاق مع الحكومة الشرعية الرسمية للجمهورية العربية السورية وهذا ما نرفضه ونستنكره وبناء عليه نطالب حلفاء الدولة السورية بالألتزام بتعهداتها القانونية والاتفاقات العسكرية والاستخباراتية الموقعة وخاصة روسيا والجمهورية الإسلامية المقامة على أرض إيران والدفاع عن سوريا بكل الوسائل المتاحة ضد هذا الغزو.

ان الغزو العسكري الأمريكي المباشر للجمهورية العربية السورية مدان ويخالف كل القوانين الدولية ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وان تواجد من المواطنين السوريين من يتعاون مع الاحتلال الأمريكي لسوريا فهم اما جواسيس أو خونة مرتبطين بالأجنبي ويعتبرون عملاء وخونة وجواسيس تنطبق عليهم صفات الخيانة والسقوط في بئر الخدمة للأجنبي.

وهذا إعلان حرب مباشر ضد الجمهورية العربية السورية بعد ان كانت الولايات المتحدة الأمريكية وهي قائدة حلف الناتو والمرتبطين به توظف الجماعات التكفيرية والإعلام والاستخبارات لضرب الداخل السوري والحرب ضد سوريا الدولة والمجتمع والجيش.

وهل تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن يدرب بلد عسكريين وميليشيات للتدخل المسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية أم أنها تعتبر ذلك إخلال بأمنها القومي واعلان مباشر للحرب.

فلماذا ترفض ما تمارسه ضد بلد عربي مستقل و عضو بالأمم المتحدة وهو بالتالي نفاق امريكي جديد.