الأردن.. سلاح الجو الملكي يتسلم أكبر مروحية في العالم

جهينة نيوز:

أعلن جناح النقل الجوي في مطار "ماركا" العسكري الأردني، عن وصول الطائرة المروحية (MI-26 T2)، لتنضم إلى أسراب الطائرات في سلاح الجو الملكي.

وتعتبر (MI-26 T2)، أضخم طائرة نقل مروحية في العالم، حيث تستطيع رفع حمولة 20 طنا داخلية أو معلقة، أو 82 جنديا بكامل تجهيزاتهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة، وهي قادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية، كما تتمتع بمحركات ذات قدرات عالية، وفقا لما ذكرته وكالة بترا.

وتأتي هذه الطائرة كدفعه أولى يتبعها عدد آخر من الطائرات المروحية من الطراز ذاته، لتواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة سياسة التحديث والتطوير في منظومة عمل سلاح الجو الملكي وفق مصادر أردنية.