تيلرسون يقوم بجولة أوروبية الأسبوع المقبل

جهينة نيوز:

يجري وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، جولة إلى بعض الدول الأوروبية في الفترة الممتدة بين 21 و27 كانون ثاني الجاري.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان لها الخميس، أن تيلرسون سيتوجه في 21 الشهر الحالي إلى العاصمة البريطانية لندن، ويلتقي نظيره البريطاني بوريس جونسون.

وأشارت أن اللقاء بين الوزيرين سيبحث قضايا إيران، وسوريا، وليبيا، وأوكرانيا، وكوريا الشمالية.

وفي 23 يناير سيتوجه تيلرسون إلى العاصمة الفرنسية باريس، ليلتقي عددًا من المسؤولين رفيعي المستوى هناك، بحسب الخارجية.

ولفتت أنه سيشارك في أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية يوما 24 و26 من يناير الجاري.

وذكرت أن الوزير سيختتم جولته الأوروبية بلقاء عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في العاصمة البولندية وارسو يوم 26 من ذات الشهر.