الأرصاد: الجو ماطر على فترات وثلوج فوق 1000 متر

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة فيما شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة كان أغزرها 114 مم في القدموس بمحافظة طرطوس.

وأشارت مديرية الأرصاد الجوية إلى أن سماكة الثلوج بلغت حتى صباح اليوم 25 سم في المشنف و20 سم في سالة بالسويداء بينما وصلت إلى 15 سم في صيدنايا و13 سم في عرنة و5 سم ببلودان في ريف دمشق.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم كميات الأمطار الهاطلة حيث سجلت في دمشق 15 مم بالمزة و2ر12 مم في قاسيون و8ر10 مم في مساكن برزة و11 مم في ساحة الحجاز و14 مم في الكسوة و2ر10 مم في دوار المطار وفي ريف دمشق: 10 مم في دوما و24 مم في الحرمون منها 4 سم ثلج و26 مم في سرغايا منها 15 سم ثلج و25 مم بالزبداني منها 3 سم ثلج و23 في مضايا 3 سم ثلج و 5ر19 مم في ميسلون و14 مم في جديدة الشيباني و18 مم في عسال الورد منها 10 سم ثلج و20 مم في قطنا و16 مم في التل و 7ر10 مم في يبرود منها 10 سم ثلج و16 مم في القطيفة و24 مم في المشرفة منها 6 سم ثلج 5ر14 مم في عقربا و3ر11 مم في دمشق الدولي و8 مم في الجراجير منها 2 سم ثلج و 6ر6 مم في النبك منها 2 سم ثلج.

وفي محافظة السويداء وصلت كميات الهطول المطرية إلى 20 مم في المدينة و25 مم في عين العرب و18 مم في الصورة الصغيرة و8 مم في صلخد.

وفي درعا سجلت كميات هطول الأمطار 23 مم في المدينة و28 مم في الصنمين و22 مم في تل شهاب و20 مم في بصرى والمسيفرة 17 مم وازرع 14 مم والشيخ مسكين 16 مم أما في محافظة القنيطرة فبلغت 2ر37 مم في المدينة وكانت سماكة الثلوج في حضر 17 سم مقابل كمية الهطول 56 مم.

وفي محافظة حمص سجلت 3ر8 مم في المدينة و53 مم في الناصرة وتلكلخ 42 مم وقلعة الحصن 45 مم وشين 50 مم ومرمريتا 41 مم والقصير 17 مم والعريضة 35 مم.

وفي محافظة حماة بلغت كميات الهطول المطرية 5ر20 مم في المدينة وارتفعت لتسجل 100 مم في وادي العيون و90 مم في الرصافة ومثلها في عين حلاقيم أما ربعو 65 مم والحميري 30 مم والسلمية 5ر14 مم وصوران 16 مم ومحردة 20 مم كما وصلت في منطقة الغاب إلى 100 مم في شطحة و54 مم في عين الكروم و36 مم في الكريم والسقيلبية 20 مم.

وفي محافظة طرطوس سجلت 5ر114 مم في القدموس وبلغت سماكة الثلوج 1 سم و5ر64 مم في مدينة طرطوس وحمام واصل 81 مم والشيخ بدر 101 مم وصافيتا 44 مم والدريكيش 63 مم ومشتى الحلو 5ر61 مم وبانياس 71 مم.

وفي محافظة اللاذقية كانت كميات هطول الأمطار 7ر36 مم في المدينة والمزيرعة 92 مم والقرداحة 3ر88 مم وصلنفة 4ر72 مم والحفة 80 مم والقطيلبية 5ر56 مم والبهلولية 63 مم ومطار الباسل 5ر37 مم.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وثلجيا على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر على أن تضعف الفعالية الجوية ليلا ويميل الجو للاستقرار ويكون باردا ويحذر من حدوث الصقيع والضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الجمعة السبت الأحد

دمشق 10/4 12/2 13/3

القنيطرة 6/صفر 7/ناقص2 9/2

درعا 10/4 12/3 14/4

السويداء 8/صفر 10/ناقص1 12/صفر

حمص 10/3 12/4 14/5

حماة 11/5 13/5 15/6

الحسكة 11/3 13/5 13/6

اللاذقية 14/9 15/10 17/11

طرطوس 14/10 15/8 17/10

حلب 10/4 13/3 14/4

ادلب 9/1 11/4 13/4

دير الزور 13/5 14/3 15/4

الرقة 10/4 12/2 14/3