لافروف وغوتيريش يجددان التأكيد على عدم وجود بديل للحل السياسي في سورية

جهينة نيوز

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم، التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك بأن “لافروف وغوتيريش شددا خلال لقائهما في نيويورك الليلة الماضية على عدم وجود بديل للتسوية السلمية للازمات في سياق النظر بأكثر المسائل إلحاحا على الاجندة الدولية بما فيها الوضع في سورية وشبه الجزيرة الكورية” مضيفة إن “الجانبين أكدا عدم وجود بديل للسبل السياسية والدبلوماسية لحل الأزمات الراهنة”.

كما جدد لافروف وغوتيريش الالتزام بتنفيذ بنود خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني.