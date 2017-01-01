جهينة نيوز:

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الخميس، أنه تم فحص أكثر من 14 ألف عينة للمنشطات قبل الأولمبياد الشتوي في بيونجتشانج الشهر المقبل ضمن جهود حماية الرياضيين الشرفاء.

وأجرت وحدة مكافحة المنشطات قبل الأولمبياد اختبارات على أكثر من ستة آلاف رياضي من 61 دولة، وذلك بالتعاون مع الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية المشاركة في الأولمبياد الشتوي.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن نسبة الاختبارات زادت بمعدل 70% بين أبريل/نيسان، وديسمبر/كانون الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016.

وقال ريتشارد بادجيت مدير الإدارة الطبية والعلمية باللجنة الاولمبية: "حماية الرياضيين الشرفاء من خلال مكافحة المنشطات، يأتي على رأس أولوياتنا ونتطلع للتعاون مع شركائنا لضمان أن توفر أولمبياد بيونجتشانج 2018 مساحة كبيرة لكل الرياضيين الشرفاء".

ووضعت وحدة مكافحة المنشطات الرياضيين الروس قيد الفحص بشكل أكبر.

وكان عدد الرياضيين الروس الذين خضعوا لاختبارات في الشهرين الماضيين ضعف عدد الرياضيين من أي دولة أخرى.

وحرمت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من المشاركة في الدورة التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل، بسبب ما قالت إنه "عملية تلاعب ممنهجة لا سابق لها" لبرنامج مكافحة المنشطات، لكن روسيا نفت هذه المزاعم.