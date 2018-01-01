أبراج يوم الجمعة 2018/1/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٩/ ١: مدبّر كريم الاخلاق يميل للكآبة، سعيد الطالع في حظه بالحياة، جاذببته طبيعية احيانا مغرور ومتغطرس، عيبه العناد والتعلق بالاستقلالية ويتجه نحو الشك والوساوس ، يحب التجديد متعصب أناني متدين احيانا ويذهب تجاه الكآبة غارق بالتخيلات، صفاته الجميلة محظوظ طيب القلب، لا يحب المزاح، تتحسن أحواله المعنوية والجسدية في الاشهر القادمة، نجاح لمهمة تتعلق بعملية بيع وشراء، امور إعلامية وفنية تحصل عليها، فرص مالية قادمة، تحضيرات جميلة لعام ٢٠١٨

الحمل: يوم جميل تزداد نشاطا. وتشعر بطاقة هائلة حتى ترتب علاقاتك وتتحمس للتغيير وترفض العودة للقديم، اليوم مناسب لعقد صفقات جديدة وتعمل صداقات جديدة وتسمع اخبار جديدة تسر القلب، تحقق رغبة قديمة، عجلة الامور لصالحك تقتنص الفرص تلوح بالافق بعض الدعوات والعزائم، استقرار بالصداقات والعلاقات ومساء بانتقال القمر للحوت تميل للغضب والتسرع ولانك شجاع وكريم تكون حذر على اموالك مساء

الثور: تركز على عملك حتى تعطي جهود إضافية لتحاففظ على مستوى جيد من الأداء وتتقرب من مسؤولين عنك أو زملاءّاحم وضعك ومصالحك ومكانتك من المخاطر، متّن صداقاتك لتشكل لك عامل حماية من اي عقبة، تمهل ولا تستعجل واهتم بالتفاصيل حتى يصل القمر لبرج الحوت حيث تتغير الامور وتصبح ليّن المعشر سعيد الحظ وتمتاز بجاذببة طبيعية وبشاشة.

الجوزاء: فترة للتعامل مع اوراق إدارية قانونية، عقد عمل، أحد ما يتكل عليك وتأخذ بعين الاعتبار أي مشكلة تحلها ممكن مشكلة سكن او سفر او عمل جديد او اوراق معاملات، فرصة مهمة وتكسب اكبر قدر من الفوائد في النهار، تنشغل بتشريع موضوع خاص، تنزعج من احد ما، توتر، انتبه مساء من اضطرابات وتنافس، المصالحة في صالحك لا ترد الكيل كيلين

السرطان: لا تهرب من مفاوضة ولتكن أعصابك متينة ودعمها بالثقة حتى تحصل على توافق وتضامن لان نهارك يحمل لك أمور مالية، انتبه وضع حد للنزاع ولا تعرض جهودك للفشل وابتعد عن الماضي وتفرغ للامور المالية فلديك فواتير واستحقاقات او اهتمام بصحتك او صحة شخص مقرب، اخبار جيدة تسمعها في الليل، رغبة بحركة او تواصل تشغل بالك حركة استقبال وتوديع تظهر عندك مساء وصباحا

الاسد: تركيز على شراكة الجو فيه بعض المعاكسات قد تواجه ملاحظات جارحة، اضبط نفسك لا تفسد عذوبة الاجواء تشعر بالضعف امام الخصم، تمالك أعصابك وحاول ترغيب نفسك بالمرح والتسلية، تلتقي مع المحبين لا تعاند ولا تغامر لديك قوة إقناع مع الطرف الآخر، مساء تعيش أجواء اللمعان ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا إنما العرض المقدم لك هو الافضل، مصالحات تغييرات اعطال تصليحات تظهر عندك مساء

العذراء: نهارك متقلب، مهمات مواجهات ضرورية، مسؤوليات والتزامات على أنواعها كن حريصا على عملك، لا تلهو عنه لان معظم عملك سيكون تحت تصرفك او يظهر تعديل على جدول أعمالك، تكيف مع الجديد الطارئ وتفاعل، وضعت هدفا ومشيت عليه، انتقال القمر للحوت للشراكة، خبر مفاجئ تسمعه او ورقة بحاجة توقيع او عقد شراكة او عقد عمل

الميزان: نهارك جيد مليء بالحماسة والنشاط والفرح والثقة بالنفس، مفاجأة سارة وخبر جيد وتنقل، تنقل حماستك بالعدوى للآخرين، شعبيتك تتصاعد، حفلة او لقاء ويكون صوتك مسموع وتعمل على المحادثات، تهدئة منافسات قوية عليك حرب من المحيطين، داري محيطك مساء بانتقال القمر للحوت يظهر العمل مساء

العقرب: تركيز على الامور العائلية، تتطرق لمشكلة عائلية او تناقش شأن مهني متداخل مع مشكلة عائلية، تجد حل لمذاكل عالقة، انتبه لانتقاء الكلمات وتشهد أجواء مربكة توضع أمام مواجهة لأشياء كنت تخفيها وتشعر بعدم التعاطي، خسارة طفيفة على صعيد مقربين، ضيوف وزوار، قطف ثمار بانتقال القمر للحوت للحظ، تحصل على المال والفرص، نجاح .

القوس: تتابع اتصالاتك نهارك فيه انفراج، شخص يواسيك ويضيف لخب تك خبرة ومهارة، تباشر بعمليات فرص متوافرة تحصل على عقود وفرصة سفر، تتوض خسارة وتنتقل لحياة جديدة فيها اخوة واخوات وجيران، للطلاب جيد للدراسة، مساء القمر بالحوت ضمن مربعك يجب أن تخفف عنك وتنتبه لتصرفاتك وخاصة العفوية، تشكل لك النصائح شيء مهم وتضع مخطط تدرسه على صعيد عائلة، بعض الأعطال والتصليحات تظهر عندك

الجدي: فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، تحصل على هدية او جائزة او تحتاج لمساعدة من جهة لا تتكبر عليها، كل الامور لصالحك لتسهل حياتك الكواكب مجتمعة عندك كن حريصا على أموالك وعزز وضعك المالي، أعمال مصرفية وجني أرباح من مفاوضات، احرص على قراءة كل الملفات قبل الموافقة حتى لا تغرق في الاوهام المادية والمعنوية، الحماس يعود لديارك مساء وغدا، تستعيد هدوئك وتنتقل لمرحلة أكثر صفاء وهي انك تفرح للتنقلات والمفاوضات وتعود المياه لمحاريها وتتطرق لمواضيع مهمة

الدلو: القمر ببرجك استغله جيدا وكن على ثقة أنك ستكون صاحب فعالية ممتازة ضمن النهار، تتواجد عندك الطاقة وتنجز أي عمل قديم وتتقدم نحو خطوات جديدة، الثقة موجودة لذلك عليك تحريك الاجواء لحصد الثمار، عندك حماسة وبانتقال القمر لبرج الحوت لا ترهق نفسك وأعصابك لا تيأس لانك تبحث عن الاجواء الهادئة والساكنة التي تبحث فيها عن مال، راقب من بعيد لا تجادل، القمر ببيت مالك يعني انك ستحصل على اموال ويشغل بالك الوضع المادي

الحوت: نهارك مخيب للامال تحرك بهدوء تروا أثناء التعامل مع أي حدث خاصة بأجواء العمل، تنسى أغراضك ومفةتيحك او جزدانك تتعرض للعرقلة، كن حذر تستطيع الاعتماد عل. الحظ اذا كنت واع، حضر نفسك جيدا لان وضعك سيكون أفضل بانتقال القمر لبرجك مساء، ترى نفسك نشيطا، تتمتع براحة كبيرة انت بحاجة للهواء النقي والجو الهادئ، تدابير وقائية تظهر مساء بالاتجاه الايجابي، تتطرق لمواضيع مهمة لانك تحت الاضواء