الخارجية الأمريكية تدعو تركيا لعدم إجراء عملية عسكرية في عفرين

جهينة نيوز:

حثت الخارجية الأمريكية، الخميس، تركيا على عدم إجراء عملية عسكرية في عفرين، شمالي سوريا، والتركيز على محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، قالت المتحدثة باسم الوزارة، هيثر ناويرت: "نحن لا نعرف ما إن كانت تركيا ستجري عملية عسكرية في عفرين أم لا، لكننا نحث أنقرة على عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ لأن عيون الجميع يجب أن تكون على داعش".

وحول تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال فيه: "رغم التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة لكننا لا نشعر بالارتياح"، أجابت ناويرت: "لم أرَ التصريحات ولكن أشعر بالأسف".

وفي إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي "ريكس تيلرسون"، أضافت المتحدثة: "تقاسمنا مع الأتراك الأفكار حول الهدف من التعاون مع العناصر المحلية، وأن العناصر المحلية توفر الأمن للمناطق التي تم انتزاعها من داعش".