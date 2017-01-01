وصول 200 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت منظّمة الصحة العالمية، الخميس، أنها أوصلت 200 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة إلى اليمن.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن "أربع طائرات أممية حطت في مطار صنعاء، هذا الأسبوع، على متنها شحنات الأدوية".

وأوضحت أن الشحنات تضم "أدوية أساسية لعلاج الحالات الطارئة، وقنينات أنسولين (علاج مرضى السكر)، ومضادات حيوية ولقاحات داء الكَلَب، ومحاليل وريدية، وغيرها من المعدات والمستلزمات الطبية".

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، الطبيب نيفيو زاغاريا، في البيان، إن "المرافق الصحية والمستشفيات في البلاد بحاجة ماسة إلى سد النقص في مخزوناتها".

وأضاف أن "هذه الشحنات بالغة الأهمية للحفاظ على استمرارية عمل المرافق الصحية وتزويد المرضى بخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة".

وأشار البيان إلى أن نحو 16.4 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد، فيما عانت المستشفيات والمرافق الصحية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية؛ فضلًا عن العاملين في القطاع الطبي.