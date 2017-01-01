هولندا تعتزم دعم الأونروا بـ 13 مليون يورو

جهينة نيوز:

أعلنت هولندا اليوم الخميس، أنها ستمنح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساعدات بقيمة 13 مليون يورو، عقب تجميد واشنطن جزءاً من مساهماتها للوكالة الأممية.

جاء ذلك على لسان وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، سيغريد كاغ، في بيان أصدرته اليوم.

وقالت كاغ إنه "نظرا لمواجهة أونروا صعوبات مالية، فإننا سنمنحها مساعدات عاجلة بقيمة 13 مليون يورو".

وأضافت الوزيرة الهولندية، أن "الأمم المتحدة تؤكد أن أونروا، تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها والناس وخصوصا الأطفال معرضون لتهديد لحاق الأضرار بهم جراء هذه الأزمة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أرسلت 60 مليون دولار إلى وكالة "أونروا"، لتتمكن من الاستمرار في عملها، لكنها جمّدت مبلغ 65 مليون دولار إضافية.

وتقدم "أونروا" خدماتها لنحو 5.9 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، والأردن ولبنان وسوريا.