موسكو تتهم السفارة الأمريكية لديها بتمويل مجموعات معارضة

جهينة نيوز:

اتّهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السفارة الأمريكية لدى موسكو بتمويل مجموعات معارضة في البلاد بهدف زعزعة الوضع السياسي الداخلي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن "السفارة الروسية في الولايات المتحدة لا تموّل مجموعات معارضة مختلفة بهدف زعزعة الوضع السياسي الداخلي، على عكس ما تقوم به السفارة الأمريكية في روسيا".

ونقلت الوكالة عن مصدر بالخارجية الروسية قوله في وقت سابق، إن "موسكو مستعدة للسماح للدبلوماسيين الأمريكيين بمراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا فقط في إطار مهام المنظمات الدولية".

وأشار المصدر أن ذلك سيكون ردا على عدم قبول الدبلوماسيين الروس في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016، عندما طلب منهم أيضا الاتصال بالهياكل الدولية لإدراجهم في بعثات المراقبة.