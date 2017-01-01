"قسد" تشن حملة اعتقالات لتجنيد الشبان في صفوفها

جهينة نيوز:

أكدت مصادر أهلية في محافظة الحسكة أن “الميلشيات الكردية” تقوم بحملة اعتقالات واسعة، لسوق وتجنيد الشبان في مختلف أنحاء المحافظة بهدف زجهم في صفوفها وسوقهم إلى المناطق الساخنة لاسيما منطقة “عفرين” بريف حلب الشمالي الغربي.

وأوضحت المصادر وفقا لما ذكره "الوطن اون لاين" أن الميلشيات قامت أيضاً باعتقال ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ التابعين لما يُسمى “هيئة التعليم” التابعة “للإدارة الذاتية” الكردية لسوقهم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺪ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻉ بهم الذي تمت ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ “غير الحكومية” للفصل الدراسي الثاني.