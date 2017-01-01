لافروف يحذر.. الإرهابيون في سوريا حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة

الخميس, 18 كانون الثاني 2018 الساعة 20:31 | سياسة, عالمي

لافروف يحذر.. الإرهابيون في سوريا حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة

جهينة نيوز:

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن “الإرهابيين في سوريا والعراق حصلوا على تقنيات تصنيع مواد سامة”، محذرا من ان “هناك مخاطر حقيقية لانتشار الإرهاب خارج حدود المنطقة”.

وقال لافروف “التهديد المتزايد للإرهاب الكيميائي في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في العراق وسوريا، يثير قلقا بالغا، المسلحون لا يستخدمون المواد الكيميائية السامة فحسب، بل لديهم أيضا تقنياتهم الخاصة وقدراتهم الإنتاجية لتجميع عوامل الحرب الكيميائية الكاملة”، وفقا لما اوردته وكالة سبوتنيك.

ولفت لافروف إلى أن “بعض الدول الغربية تغض النظر عن حقائق تصنيع واستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والعراق”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي”.


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