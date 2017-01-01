مصر..البحث عن مقبرة أثرية تخص جد الملك الفرعوني الشهير "توت عنخ آمون"

جهينة نيوز:

أعلنت مصر، اليوم الخميس، بدء البحث عن مقبرة أثرية "يرجح" أنها تخص جد الملك الفرعوني الشهير "توت عنخ آمون"، بمحافظة الأقصر، أقصى جنوبي البلاد.

ووفق بيان لوزارة الآثار المصرية، اليوم، بدأت البعثة الأثرية المصرية أعمال الحفائر في منطقة وادي القرود، بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، للبحث عن إحدى المقابر التي تعود لعصر الأسرة الفرعونية الثامنة عشر (1550 ق.م- 1292 ق.م).

وقال مصطفى وزيري، أمين عام للمجلس الأعلى للآثار ، إن البعثة التي تعمل في المنطقة كانت عثرت في 2010، على عدة شواهد تدل على وجود مقبرة في هذه المنطقة، وفق البيان.

وأوضح وزيري، أنه "من المرجح أن هذه المقبرة تخص أحد أفراد عائلة الملك توت عنخ آمون (1334 ق.م ـ 1325 ق.م)"، حيث عثرت البعثة في 2010 على مجموعة من السكاكين والأواني الفخارية من عصر الملك أمنحتب الثالث (1391 ق.م – 1353 ق.م) "وهو جد الملك توت عنخ آمون".

وتوت عنخ آمون، أحد أشهر فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم.

وغالبا ما تعلن مصر عن اكتشافات أثرية بين الحين والآخر تزخر بها البلاد.