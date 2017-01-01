احتجاز رهائن وإطلاق نار في مركز للاجئين بألمانيا

جهينة نيوز

شهد مركز لإيواء اللاجئين في منطقة تابعة لبلدية غوترسلو بولاية شمال الراين ـ وستفاليا الألمانية، صباح اليوم الخميس، عملية احتجاز لرهائن انتهت بإصابة شخص.

وصرحت الشرطة أن الأمر يتعلق بعائلة صدر بحقها قرار ترحيل بعد أن رُفض طلبها للجوء. وكانت دورية تابعة للشرطة توجهت إلى نزل اللاجئين المعني لمباشرة إجراءات الترحيل، غير أن العائلة رفضت الامتثال، فانقض أحد عناصرها على مسدس تابع لرجل أمن. عقب ذلك أطلقت عدة طلقات.

وتابعت شرطة غوترسلوه بأن بعض رجالها تمكنوا من مغادرة المكان، بينما احتجزت العائلة رهينتين في المنزل الذي كان يقطنه أفرادها داخل مركز اللاجئين. والرهينتان هما موظف تابع لمصلحة الأجانب وآخر لشركة أمن خاصة. وبعد الاستعانة بقوة أمنية مختصة في عمليات الاحتجاز، استسلمت العائلة، فيما أصيبت امرأة في الواقعة.

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