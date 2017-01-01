عقوبات اوروبية جديدة على فنزويلا

جهينة نيوز

أعطت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي اليوم الخميس، الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا، بسبب قمع المعارضة، وفق ما أعلن مصدر أوروبي.

واوضح المصدر أن العقوبات هي الأولى التي تستهدف مسؤولين كباراً في نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت مصادر دبلوماسية عدة قالت امس الاربعاء إن «هذه العقوبات ستستهدف سبعة مسؤولين كبار في نظام مادورو».

وتقضي «الاجراءات التقييدية» للاتحاد الأوروبي التي تقررت الخميس على مستوى السفراء، عادة بتجميد موجودات وحرمان المسؤولين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الاوروبي. ويرتقب ان يتبنى الاتحاد رسمياً القرار على الأرجح اعتباراً من الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجيته في بروكسيل.

وستنشر هويات الشخصيات التي تستهدفها العقوبات الجديدة في الصحيفة الرسمية الأوروبية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) كان الاتحاد أعلن «حظراً على الأسلحة والمواد المرتبطة التي يمكن استخدامها لأغراض القمع في الداخل».

إلا أن الاتحاد تريث في إضافة شخصيات على لائحته السوداء على أمل تشجيع النظام على خوض حوار فعلي مع المعارضة. ومن المقرر إجراء محادثات جديدة الخميس في جمهورية الدومينيكان.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن هدف هذه العقوبات «دعم عملية الحوار».