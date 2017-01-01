لجنة مشتركة لتحديد أطر التعاون المستقبلي مع روسيا والتواصل المعلوماتي

جهينة نيوز

بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم مع وزير الاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية نيكولاي نيكيفوروف والوفد المرافق له تطوير علاقات التعاون في مجال تقانة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي والاستثمار الأمثل لهذه التقانات في تطوير مختلف مفاصل العمل.

وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لوقوف القيادة والشعب في روسيا إلى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والمعلوماتية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن سورية استطاعت الحفاظ على البنية المعلوماتية للدولة رغم الحصار والإرهاب وتولي اهتماما متزايدا لتطوير منظومة المعلومات والاتصالات كونها تمثل الشريان الرئيسي لتطوير كيان الدولة ومؤسسات العمل الحكومي وتبسيط إجراءات خدمة المواطن.

وأعرب المهندس خميس عن ترحيب سورية بمساهمة الشركات وقطاع التقانة في روسيا بالاستثمار في السوق السورية خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتحديد اطر التعاون المستقبلي والتواصل المعلوماتي في الفترة القادمة ووضع خطة لتدريب الكوادر في مجال تقانات المعلومات والاتصالات والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

وأوضح المهندس خميس أن المعلوماتية تشكل محددات الدولة المعاصرة والإدارة الفعالة تتطلب إدارة الكترونية مبينا أن تطور أي مؤسسة يحتاج إلى تطوير تقانات المعلومات.

من جانبه أبدى الوزير الروسي استعداد بلاده لتطوير علاقات البلدين في قطاع تقانة الاتصالات والمعلومات والعمل على جذب استثمارات الشركات الرقمية الروسية إلى سورية وتقديم الخبرات اللازمة في مجال تطوير منظومة اتصالات فعالة وتدريب وتأهيل الكوادر إضافة إلى الاستثمار في مجال الانترنت السريع.

وتناولت المحادثات وضع الأسس المناسبة لتعزيز التعاون التقني والفني والاستفادة من الخبرات الروسية في مجال تقانة المعلومات وإدارة الأعمال والاستثمار في قطاع المعلومات.