إغلاق شرق المتوسط لتنفيذ رمايات صاروخية روسية

الخميس, 18 كانون الثاني 2018 الساعة 13:31 | سياسة, عالمي

إغلاق شرق المتوسط لتنفيذ رمايات صاروخية روسية

جهينة نيوز

صدرت تحذيرات روسية من أن السفن الحربية الروسية قد تقوم بتنفيذ رمايات صاروخية في المياه الدولية المقابلة للساحل السوري في شرق البحر الأبيض المتوسط وذلك في الفترة حتى 20 يناير كانون الثاني 2018.

جاء ذلك في تحذير دولي للطواقم الطائرات والسفن (NOTAM ) التي قد تتواجد في تلك المنطقة في الفترة المذكورة.

وتضمن التحذير تحديد إحداثيات المنطقة التي ستغلق أمام الملاحة الجوية والبحرية بهدف " تنفيذ رمايات صاروخية".

وقد تنفذ السفن الحربية الروسية هذه الرمايات خلال الفترة المحددة من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء بتوقيت موسكو بالقرب من الساحل السوري في المياه الدولية.

وتضم المجموعة البحرية الروسية في البحر المتوسط حاليا حوالي 10 سفن. وفي فترات سابقة قامت السفن والغواصات الروسية العاملة في تلك المنطقة بقصف مواقع ومنشآت الجماعات الإرهابية في سوريا وخاصة داعش بأسلحة عالية الدقة – صواريخ كاليبر المجنحة.

المصدر: انترفاكس


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