إجراءات ربما ترفع رواتب الاعلاميين إلى 60 ألف!

جهينة نيوز

كشف وزير الإعلام عماد سارة، عن استعادة الآلاف من الأشرطة التي كانت بحوزة بعض العاملين في التلفزيون السوري، وتزيد قيمة هذه الأشرطة عن 200 مليون ليرة سورية.

ولفت سارة إلى أن هذه الاستعادة تؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية التي ستترتب جراء شراء أشرطة جديدة. موضحا أنه لاسيما وأن الأشرطة المسترجعة يمكن تدويرها واستخدامها مجددا.

وأشار سارة إلى أهمية المعلومة للإعلامي وتقديم كل التسهيلات من الجهات الحكومية، إضافة إلى الدعم المادي لتطوير أي مشروع إعلامي.

مضيفاً أن الإجراءات الإدارية التي اتخذت على مستوى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كانت في صالح العمل الإعلامي لجهة ضبط الأوامر الإدارية، وأعتبر أن هذا الإجراء، في حال تعاون الجميع في تطبيقه والإبقاء على العاملين الحقيقيين الفاعلين، يسهم في وصول الراتب الشهري للموظف إلى حدود 60 ألف ليرة سورية شهريا.