الكشف عن اسباب بطئ الانترنت في سوريا؟

الخميس, 18 كانون الثاني 2018 الساعة 13:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

الكشف عن اسباب بطئ الانترنت في سوريا؟

جهينة نيوز

اكد مصدر في الشركة السورية للاتصالات لموقع مراسلون تعرض الكبل البحري الثاني والذي يصل قبرص بمرسيليا لتضرر نتيحة اسباب غير معروفة حتى اللحظة .

وقال المصدر ان حزم الانترنت بعد انقطاع الكبل البحري الواصل لمصر ، قد تم تحويلها مسبقا الى الكبل القبرصي ، و نتيجة تضرر الكبل صباح اليوم ، ادى ذلك لانخفاض كبير في حزم الانترنيت الواصلة لسوريا .

و نوه المصدر إن سفينة الاصلاح التي وصلت ، بوقت سابق ، الى نقطة انقطاع الكبل المصري ، تعاني من امواج عاتية جدا ، ما يمنعها من تنفيذ المهام المطلوبة في الوقت الحالي .

و ردا على سؤال حول مصير الانترنيت في سوريا ، قال المصدر انه في الوقت الراهن نعول على الجانب القبرصي لتحديد اسباب العطل ، في حين يجب الانتظار لانحسار العاصفة البحرية للطلاح الكبل المصري ، ما يعني ان خدمة الانترنيت في سوريا ستعاني من اختناقات لحين اصلاح الاكبال البحرية .

واضاف ان نسبة الانترنت الواصلة لسوريا هي الان 15% فقط من حجم الحزمة الكاملة.


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