إيرباص تفوز بصفقة من طيران الإمارات لشراء طائرات إيه380 بقيمة 16 مليار دولار

جهينة نيوز

أعلنت إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الخميس فوزها بطلبية من طيران الإمارات بقيمة 16 مليار دولار لشراء طائرات إيه380 العملاقة، في صفقة تبدو مصممة لحماية مستقبل برنامج إنتاج هذا الطراز.

وقالت إيرباص إن طيران الإمارات تعهدت بشراء 20 طائرة من طراز إيه380 مع خيار لشراء 16 طائرة أخرى، على أن يبدأ التسليم في 2020، في صفقة قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار وفقا لأحدث الأسعار المعلنة.

كان جون ليهي مدير المبيعات لدى ايرباص قال إن مستقبل طائرات إيه380 يعتمد على طيران الإمارات، على الرغم من أن شركات طيران أخرى مهتمة بشراء أعداد أقل من الطائرة التي تضم 544 مقعدا. وقال ليهي إنه إذا فشلت الصفقة فلن يتبقى لإيرباص أي خيار سوى وقف الإنتاج.

رويترز