الجيش يتابع تقدمه باتجاه مطار ابو الظهور بريف ادلب و 8 کم تفصله عنه!

الخميس, 18 كانون الثاني 2018 الساعة 12:19 | شؤون محلية, أخبار محلية

الجيش يتابع تقدمه باتجاه مطار ابو الظهور بريف ادلب و 8 کم تفصله عنه!

جهينة نيوز

يتابع الجيش وحلفائه تقدمه باتجاه مطار ابو الظهور العسكري بريف ادلب.

وأفادت قناة العالم ان القوات السورية تتابع تقدمها نحو المطار وان 8 كيلومترات فقط تفصل الجيش عن مطار ابو الظهور.

وأضافت: ان "القادة العسكريون يؤكدون استمرار العملية حتى تحرير مطار ابو الظهور بريف ادلب".

وأشارت الى ان الاتراك تفاجأوا بالعملية العسكرية للجيش في ريف ادلب مؤكداً ان الضغط السياسي على الميدان، لم يترك تأثيرا على عمليات الجيش العسكرية في ريف ادلب وان "تركيا تتوخى المقايضة من وراء تحشيدها العسكري قرب عفرين".

وعن وضع المجموعات المسلحة قالت القناة: ان "المجموعات المسلحة لديها ممر واحد باتجاه ادلب يسهل عليها الانسحاب والهرب". مضيفة ان "القصف الحالي على التلة المقابلة يضيق الخناق على المسلحين ويقرب المشارفة على محيط مطار الظهور.


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