الدولار يرتفع من أقل سعر في 3 سنوات مع صعود العوائد الأمريكية

جهينة نيوز

زاد الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس والذي سجله في وقت سابق من الجلسة في الوقت الذي حفز فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض المستثمرين على شراء العملة الأمريكية لكن الحذر مازال سائدا في السوق بشأن توقعات العملة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 2.06 بالمئة وهو أعلى مستوياتها منذ 2008 في حين بلغت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 2.60 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ العام الماضي.

وشجع ذلك بعض المستثمرين على تقليص رهاناتهم على انخفاض الدولار والتي تراجعت بسببها العملة الأمريكية أكثر من اثنين بالمئة في أول أسبوعين من العام بعد انخفاض الدولار عشرة بالمئة مقابل سلة من العملات في 2017.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوته مقابل سلة عملات، 0.2 بالمئة إلى 90.73 بعد أن انخفض في المعاملات الآسيوية إلى 90.113 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.2194 دولار مرتفعا 0.1 بالمئة عن اليوم السابق لكن دون مستوى 1.2323 دولار الذي سجله يوم الأربعاء وهو الأقوى لليورو منذ ديسمبر كانون الأول 2014.

وتراجع الدولار الكندي نحو 0.1 بالمئة إلى 1.2450 للدولار الأمريكي إثر تذبذبه يوم الأربعاء بعد أن زاد بنك كندا المركزي أسعار الفائدة وأشار إلى الثقة في توقعات الاقتصاد لكنه تبنى لهجة حذرة بشأن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

رويترز