تركيا: ننسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية في عفرين شمال سوريا

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن تشكيل "جيش من الإرهابيين" على الحدود السورية التركية سيدمر علاقة بلاده مع واشنطن.

وأوضح الوزير التركي أن "جيش إرهابي على حدودنا مع سوريا سيلحق ضررا لا يمكن إصلاحه بالعلاقات مع أمريكا"، وذلك في إشارة لما أعلنته واشنطن بشأن تشكيل قوة أمنية على الحدود السورية تضم فصائل كردية.

وأضاف جاويش أوغلو "تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن مخاوفنا بشأن الحدود السورية غبر مطمئنة ولم ترضنا بالكامل".

وأوضح الوزير "سنتدخل في عفرين ومنبج بسوريا وأبلغنا أمريكا بأننا لا نريد أن نواجه حليفا هناك"، لافتا إلى أنه ينبغي على أميركا أن تقطع علاقاتها مع "المنظمات الإرهابية وأن تكف عن التعاون معها".

وتابع "لا يجب أن تعارض روسيا العملية العسكرية في عفرين"، مشيرا إلى أن بلاده ستنسق مع روسيا وإيران بشأن عملية جوية على عفرين.

كما تحدث جاويش أوغلو عن الحكومة السورية قائلا "لا بد من وقف تقدم الحكومة السورية في إدلب".

وتابع "ينبغي أن ننسق مع روسيا بشأن عفرين السورية رغم خلافنا حول الرئيس الأسد"، مشيرا إلى أن نائب مستشار الخارجية التركية سيتوجه إلى سوتشي لحضور اللقاء التحضيري لمؤتمر الحوار الوطني ووحدات حماية الشعب الكردية لن تحضر المؤتمر.