موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في سوتشي بصفة مراقبين

جهينة نيوز

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن موسكو قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للمشاركة بمؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية في الـ 29 والـ 30 من كانون الثاني الحالي بصفة مراقبين.

وأشار انطونوف لوكالة سبوتنيك الروسية اليوم إلى أن روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع واشنطن لحل الأزمة في سورية على أساس القوانين الدولية و”انطلاقا من ذلك قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر سوتشي”.

ودعا أنطونوف اللاعبين الدوليين والإقليميين ممن لديهم تأثير على الوضع في سورية لدعم المؤتمر.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف أكد أمس تمسك روسيا بنهجها المبدئي الذى يهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات الداخلية والأزمات القائمة في الدول العربية بالطرق السلمية عبر حوار وطني داخلي من دون تدخل خارجي وهو الأساس الذي تعتمد عليه موسكو بالتعاون مع شركائها الإقليميين في إطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.