فرسان الرقة ترفع صور الرئيس الأسد امام مركز ميليشيا قسد

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 23:30 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

رفع مقاتلون من وحدة فرسان الرقة صور للسيد الرئيس بشار الأسد داخل مدينة الرقة في تعبير منهم لرفض الاحتلال الامريكي و الولاء للوطن, و قام مقاتل برفع الصور أمام المقر بتاريخ 15-1-2018 أي قبل يومين.

و أكدت مصادر أهلية أن جماعه تطلق على نفسها فرسان الرقة قامت برفع صور رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد أمام المركز الصحي في حي سيف الدولة وسط مدينة الرقة و يذكر بأن هذا المركز حولته ميليشيا قسد الى مقر عسكري لها.

و بحسب ما نشر في الفيديو فإن من رفع الفيديو مقاتل يتبع لفرسان الجزيرة التي قاتلت داعش في وقت سابق, الى جانب قسد, و اثار الفيديو إمتعاض الصفحات المعارضة , و لكن الفيديو المعروض كتب عليه فرسان الرقة و ليس فرسان الجزيرة, حيث لم يتم التأكد حول من رفع الفيديو أكان فرسان الجزيرة أم حركة مقاومة سورية من الأهالي, و خصوصاً أن الأيام الماضية شهدت عمليات ضد ميليشيات الاحتلال التركي في عدة مناطق في محافظة الرقة.


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