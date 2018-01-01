فرسان الرقة ترفع صور الرئيس الأسد امام مركز ميليشيا قسد

جهينة نيوز

رفع مقاتلون من وحدة فرسان الرقة صور للسيد الرئيس بشار الأسد داخل مدينة الرقة في تعبير منهم لرفض الاحتلال الامريكي و الولاء للوطن, و قام مقاتل برفع الصور أمام المقر بتاريخ 15-1-2018 أي قبل يومين.

و أكدت مصادر أهلية أن جماعه تطلق على نفسها فرسان الرقة قامت برفع صور رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد أمام المركز الصحي في حي سيف الدولة وسط مدينة الرقة و يذكر بأن هذا المركز حولته ميليشيا قسد الى مقر عسكري لها.

و بحسب ما نشر في الفيديو فإن من رفع الفيديو مقاتل يتبع لفرسان الجزيرة التي قاتلت داعش في وقت سابق, الى جانب قسد, و اثار الفيديو إمتعاض الصفحات المعارضة , و لكن الفيديو المعروض كتب عليه فرسان الرقة و ليس فرسان الجزيرة, حيث لم يتم التأكد حول من رفع الفيديو أكان فرسان الجزيرة أم حركة مقاومة سورية من الأهالي, و خصوصاً أن الأيام الماضية شهدت عمليات ضد ميليشيات الاحتلال التركي في عدة مناطق في محافظة الرقة.