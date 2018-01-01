خاروف يعطل الدفاعات الصاروخية الامريكية التي تحمي الناتو

جهينة نيوز

و قد ثبت أن نظام الدفاع الصاروخي الذي يحمي الناتو من الصواريخ الباليستية يمكن تعطيله بدون صواريخ اسكندر بل بقطيع من الأغنام.

و حدثت القصة في رومانيا في قرية ستونيتس بالقرب من قاعدة ديفيلسو العسكرية الامريكية حيث تسبب رعي الأغنام من قبل مواطن روماني قرب القاعدة بتعطيل نظام الدفاع الصاروخي الامريكي, و ذلك بعد أن قامت الاغنام بالرعي قرب أجهزة الاستشعار الأمنية النشطة و لمست الأسوار و أطلقت إنذار كاذب, و يذكر أن مثل هذا الإنذار الكاذب قد يعطل عمل المنظومة لفترة من الوقت.

و حاول ممثل عن الادارة البلدية في القرية ان يشرح للقوات الامريكية بان الاغنام لا تفهم مثل الناس و لا يمكن تتبع القواعد العسكرية و لكن دون جدوى حيث رفض المسؤولين الامريكيين التبريرات و طلبوا منع رعي الاغنام في المنطقة و لكن رفض المزارعون الامتثال للاوامر بكون الحيونات كانت ترعى في تلك المنطقة قبل زمن طويل و قبل قدوم الامريكيين للمنطقة و ذلك بحسب ما نقلت برافدا عن وسائل اعلام رومانية.