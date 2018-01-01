خاروف يعطل الدفاعات الصاروخية الامريكية التي تحمي الناتو

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 23:16 | سياسة, عالمي

خاروف يعطل الدفاعات الصاروخية الامريكية التي تحمي الناتو

جهينة نيوز

و قد ثبت أن نظام الدفاع الصاروخي الذي يحمي الناتو من الصواريخ الباليستية يمكن تعطيله بدون صواريخ اسكندر بل بقطيع من الأغنام.

و حدثت القصة في رومانيا في قرية ستونيتس بالقرب من قاعدة ديفيلسو العسكرية الامريكية حيث تسبب رعي الأغنام من قبل مواطن روماني قرب القاعدة بتعطيل نظام الدفاع الصاروخي الامريكي, و ذلك بعد أن قامت الاغنام بالرعي قرب أجهزة الاستشعار الأمنية النشطة و لمست الأسوار و أطلقت إنذار كاذب, و يذكر أن مثل هذا الإنذار الكاذب قد يعطل عمل المنظومة لفترة من الوقت.

و حاول ممثل عن الادارة البلدية في القرية ان يشرح للقوات الامريكية بان الاغنام لا تفهم مثل الناس و لا يمكن تتبع القواعد العسكرية و لكن دون جدوى حيث رفض المسؤولين الامريكيين التبريرات و طلبوا منع رعي الاغنام في المنطقة و لكن رفض المزارعون الامتثال للاوامر بكون الحيونات كانت ترعى في تلك المنطقة قبل زمن طويل و قبل قدوم الامريكيين للمنطقة و ذلك بحسب ما نقلت برافدا عن وسائل اعلام رومانية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا