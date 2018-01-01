صورة تم نشرها بالخطأ ستكلف الادارة الامريكية مئات الملايين

جهينة نيوز

في أحد إجتماعات مجلس الأمن الروسي تم التقاط صورة بالخطأ كشفت عن سلاح غير مسبوق يدعى ستاتوس 6 و منذ ذلك الحين و هذه الصورة تتفاعل و من الواضح أن تداعيات هذه الصورة التي خرجت الى الإعلام بالخطأ أو عن قصد ستكلف الادارة الامريكية مئات ملايين الدولارات.

يوم أمس قال البنتاغون أن سلاح ستاتوس 6 هو سلاح روسي موجود و هو ما دفع الاعلام الغربي لتسليط الضوء على هذا السلاح الروسي الغريب و الغير مسبوق, و نقلت ناشيونال انترست عن الضابط الامريكي السابق في سلاح الغواصات برايان كلارك أن على الولايات المتحدة الأمريكية أخذ هذا التهديد بعين الاعتبار.

و أضاف كلارك أن ما يشغل الولايات المتحدة الامريكية هو ان هذا السلاح سيتجاوز كل منظومات الدفاع الصاروخي الامريكية بكونه يسير تحت البحار و المحيطات, و أفاد كلارك أن واشنطن قد ترصد هذا السلاح بالسونار و لكنها لا تملك مضادات قادرة على اعتراضه.

في حين قال جيفري لويس المسؤول في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي ان مثل هذا لسلاح قد يستهدف اهداف بحرية او ساحلية و ضربة من مثل هذا السلاح قد تكون قادرة على إغراق نيويورك و أضاف انا لست متأكد من فعاليته و لكن يجب بناء مضادات لهذا الصاروخ الغريب.

و كانت افادت صحيفة "The Daily Mail" أن معلومات الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن أول تجربة لمنظومة "ستاتوس – 6" جرت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحينها أطلق هذا الجهاز الذاتي الحركة من الغواصة "ساروف بي –90.

و يذكر ان روسيا لم تكشف اي تفاصيل عن هذا السلاح بشكل رسمي سوى توقعات خبراء عسكريين نسبة للصورة التي ظهرت على الاعلام, و لكن جاء الكشف عن هذا السلاح بالتزامن مع إختراع روسي جديد يعطي الطوربيدات البحرية سرعات مضاعفة من خلال تبخير الماء امام الرأس الصاروخي.