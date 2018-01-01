أبراج يوم الخميس 2018/1/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز

مولود ١٨/١: لديه حاسة سادسة يحب المسؤوليات سري وقادر على إخفاء مشاعره الداخلية يميل لحب السهر ويحب الليل احيانا عصبي ويحب الاضواء، صلب يتعلم من تجاربه، بحياته قوة كلما كبر بالعمر ازداد قوة، يكره الظلم عنده احلام يقظة، هواياته بالصغر موسيقى رسم رقص، قيادي محبوب عقلاني تحمل لك هذه السنة كشف اسرار والاوضاع تتحسن تدريجيا، بحاجة للصداقات حتى تمر سنتك، لا تفتش عن المجهول، ادخال شيء جديد على حياتك سيارة او اجهزة متطورة او ظروف مهمة جديدة بحياتك فيها خطوط عريضة لعام ٢٠١٨، تكون في الصفوف الامامية هذه السنة

الحمل: نهار يحمل لك موعد مهم وتشعر بالتقدير والثقة، يوم جيد للأصدقاء والأحبة حتى تختار شيء جديد وغريب وتسمع أخبار جيدة لتبني على أساسها دعوات ومصالحات وتتخطى حواجز الشك، تتقرب من وجوه جديدة، يوم جيد للدعوات وحسابات الرفقة، الاجواء العاطفية جيدة نشاط اجتماعي مرتاح، قادر على الشهور بعمق وتغيير شيء بحياتك، انت جزء من هذا النهار تذوب وتندمج فيه

الثور: ميزتك اليوم أنك قادر على اختيار العنل، خطواتك فيها خيارات وكل خطوة تصيب فؤها لانك تختار الأمور الجدية، اليوم ليس فيه لعب بل فيه عمل، تخضع لاوامر انتبه من أمر طارئ يزعجك، اي نقاش يتحول لنزاع، لا تتلبكك وسرعان الامور ما تتحسن من الهواجس شرط الا تلقي المسؤولية على الغير، تعامل مع غرباء ووجوه جديدة ومسؤولية كبيرة تخص الاستشفاء

الجوزاء: احلام بالسفر وجودك اليوم مثل المحيط أمواج تتراقص في مشاريعك تغني وتختفي بعض الامور الصعبة، تمارس جاذبية واتصالات خارجية انتشار مناسبات لقاءات نهار سريع، حدد أولوياتك لتمارس تأثير اكبر على أصدقائك، تزيد حاجتك لنيل استحسان الآخرين، احتمال تسترد حق مغتصب، استغل هذا النهار للبيع والشراء، تختفي كل المخاوف عندك

السرطان: افتح أبوابك ونوافذك اليومعندك فرصة لإدراك ذاتك، تهتم بالبشر حولك وخاصة انك اليوم تقوم بعمليات مالية مشتركة، يزيد اهتمامك بالاشياء الغامضة او تحل مشكلة مالية مصحوبة بمشاحنة عائلية، اصبر فالاحلام لا تتحقق بكبسة زر، للبعض يسمع خبر مقلق عن فرد من افراد العائلة أو مرافقة مريض، شعورك جيد تختفي المخاوف وتنطلق بطاقة عظيمة اليوم

الأسد: تركز على الشراكة نهارك مناسب للعلاقات والانسجام العائلي مع الشركاء، لا تتهور بخيار لا يناسبك احتمال تفهمه خطأ، جرب ان تزن الامور بالعدل بين مصالحك الشخصية ومصالح الشركاء، نهارك فيه تقلب بالاطوار وغير مستقر لذلك حاول جلب الابتسامة والضحكة والحب لوجودك، تركيز على شراكة اما عاطفية او عملية لذلك حاول ان تكون هادئ، لا تغفل عن هذا النهار ودائما ردد الحياة عطية

العذراء: رحلتك صعبة لان اعمالك كثيرة وهي صعبة ببداية النهار لكن تتعود على فرح مجهول اليوم، وبما أنك ستنتقل من مكان لمكان تشعر بفوضى لذا حاول ان تتعاون وتشعر بالايجابيات حتى تعمل جدول، ازل اي عقبة في طريقك وانتبه لصحتك

الميزان: نهارك واسع بحاجة للبحث والتقصي عن أي موضوع لان طريقتك الوحيدة لمعرفة هذا النهار هو ان صوتك مسموع وقد يصبح فيه فيض هذا النهار، يحمل لك نجاحات تبني على أساسها مواضيع كثيرة تمشي بخطى سريعة تلتقي مع الاحبة تسمع معلومة مفيدة، تمارس نشاط فني او ادبي وللبعض اهتمام باولاد، رتب امورك جيدا اليوم

العقرب: ولدت ولديك كنز عظيم لذلك نهارك فيه اتساع لا ينضب بسبب مشاكلك التي تتعلق بامور فيها عرقلات على صعيد العائلة، تروا وتعاون واشعرهم بوجودك لا تحمل محيطك العائلي أخطاء ليس لهم ذنب فيها، قد تكون سريع الانفعال مما يعرضك للارهاق العصبي واذهب لداخلك وصم الاذان حتى يظهر الكنز الموجود فيك، حقيقتك داخلية واستمر بالبحث الداخلي الشخصي او العائلي

القوس: تبدأ بالتفتح لأن نهارك منفتح اتصالات، تثق في هذا النهار وتكون من تلقاء نفسك باتجاه العلاقات الحميمية، التي فيها تنقلات على صعيد اخوة وجيران، مقابلة ناجحة، اهتم بنفسك اكثر وابتعد عن الهموم لان نهارك فيه افشاء اسرار، للطلاب مناسب للدراسة، اغلب نهارك للمسافات القريبة ضمن محيطك المقرب، عنوان نهارك الحركة

الجدي: حاول ان تبدأ نهارك بنظرة تفاؤلية فيومك جيد ويحمل تركيز على المصاريف وخاصة اليوم أبواب كثيرة تصمد حتى تحصل على مال او استرداد دين او هدية او راتب، استغل نهارك للمصالحة الوضع المالي يشغل بالك، انت إنسان يقظ ويجب ان تعلم ان الحياة تتغير باستمرار، يشغل بالك المال

الدلو: تمشي بكل لحظة مع تدفق الحياة بقوة لان القمر ببرجك لذلك امش للامام لانك تتقدم وتشبه النهر لان القمر يعطيك الطاقة وتعيد حساباتك وتحرك نفسك وتعيد إحياء الاتصالات تعمل تعديل وتحسين على مظهرك الخارجي، تدفع بمصالحك ويسطع نجمك، نهار انعكاسه إيجابي وتشعر بنبض الحياة والاصدقاء

الحوت: تعب وكسل في نهارك، لا تهاون فيه يحمل لك تأجيل وخيبة أمل، بالحذر والصبر تستطيع تمرير نهارك، لا تصدر احكاما عل. احد تراه سلبيا، ابحث عن صديق وفي يخفف من تهورك حتى يسهل عليك نهارك، نهار فيه تعب ونميمة منفصل عن الاخرين لانك تمثل نفسك، انتبه لصحتك