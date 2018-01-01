بيليه يختار بين ميسي ورونالدو..!؟

جهينة نيوز:

حدد الأسطورة البرازيلية بيليه، اللاعب الأفضل من وجهة نظره، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، أيقونة نادي برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد.

وقال بيليه، خلال تصريحات لقناة سبورت تي في "ليونيل ميسي كان الأكثر انتظامًا في السنوات الـ 10 الأخيرة، أما كريستيانو رونالدو يعد هدافًا كبيرًا ومميزًا".

وأضاف بيليه "الدون البرتغالي يسجل الكثير من الأهداف، أما ليونيل ميسي يعطي المساعدات ويخلق مفاتيح اللعب، لا شك أن البرغوث الأرجنتيني هو الأفضل".

ويقدم ليونيل ميسي، مستويات مميزة مع فريقه برشلونة، الذي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 51 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يستقر رابعًا، وله مباراة مؤجلة.