من معارك ريف حلب الجنوبي وسيطرة الجيش السوري والحلفاء على المزيد من القرى

الأربعاء, 17 كانون الثاني 2018 الساعة 20:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز:

من معارك ريف حلب الجنوبي وسيطرة الجيش السوري والحلفاء على المزيد من القرى


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