أحكام بالإعدام والمؤبد في مصر والقرضاوي ضمن القائمة !!

جهينة نيوز

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق أكثر من 50 متهما في قضية اغتيال ضابط الأمن المصري، العقيد وائل طاحون.

وحكمت المحكمة بالإعدام على 8 أشخاص من عناصر جماعة “الإخوان المسلمين”، 4 منهم غيابيا. والمحكومين بالإعدام هم محمد بهي الدين وخالد صلاح الدين وأسامة عبدالله محمد ومحمود محمد سعيد وجاد محمد جاد وحسام الصغير وعلاء علي علي والحسيني محمد صبري.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد بحق 10 متهمين حضوريا، و6 آخرين غيابيا. وكذلك حكمت بعدم الاختصاص لـ 26 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم واحد نظرا لوفاته.

وتضم قائمة المتهمين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الداعية يوسف القرضاوي الذي يطلق عليه اسم مفتي الناتو، ومفتي “الإخوان” عبد الرحمن البر، والعضو في مكتب الإرشاد محمود غزلان.

ووجهت إلى المتهمين تهمة الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة نشاطها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون. كما وجهت إليهم تهمة التحريض على القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

والجدير بالذكر أن العقيد وائل طاحون قتل على يد مسلحين يوم 21 أبريل/نيسان عام 2015