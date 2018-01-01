نستله» تبيع «سكاكرها الاميركية» بـ2,8 مليار دولار

جهينة نيوز:

اعلنت شركة "نستله" أمس الثلاثاء انها وافقت على بيع اعمالها في قطاع السكاكر في سوق الولايات المتحدة للشركة الايطالية "فيريرو" مقابل 2,7 مليارات فرنك سويسري (2,8 مليارات دولار) في حين تسعى المجموعة السويسرية العملاقة الى تجديد قائمة منتجاتها.

وستستحوذ شركة فيريرو مالكة العلامات التجارية "تيم تاك"، و"نوتيلا"، و"فيريرو روشيه" التي تفضل تقليديا النمو على الاستحواذ، على العلامات التجارية "كرانش"، و"باترفينغر"، وبيبي روث" من نستله.

ومن شأن الصفقة ان تجعل من فيريرو ثالث اكبر شركة سكاكر في السوق الاميركية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوفاني فيريرو إن المجموعة ستصبح بموجب هذا الاستحواذ "اكبر حجما، وستوسع قائمة منتجاتها العالية الجودة"، في الولايات المتحدة، اكبر سوق للسكاكر في العالم.

في المقابل قال مارك شنايدر المدير التنفيذي لنستله إن الصفقة "ستتيح لنستله القيام باستثمارات وابتكارات تطال مجموعة من الفئات حيث نرى نموا مستقبليا واعدا، والحفاظ على الريادة لا سيما في منتجات العناية بالحيوانات الاليفة، والمياه المعبأة، والقهوة، والوجبات المجلدة، وغذاء الاطفال".

وكان شنايدر الذي ترأس سابقا مجموعة "فريزينيوس" الالمانية للعناية الصحية وتولى ادارة نستله في مطلع 2017، اطلق عملية اعادة تموضع للشركة التي استحوذت على شركات تعنى بصناعة الوجبات النباتية، والفيتامينات، والقهوة الفاخرة.